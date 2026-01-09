Іспанія

Мадридський клуб став на захист Вінісіуса Жуніора після нових скандалів у Суперкубку Іспанії.

Вінісіус Жуніор вкотре став об'єктом жорсткої критики в іспанських ЗМІ.

Журналіст AS Хосе Фелікс Діас зазначає, що в Реал Мадрид не вірять у випадковість подій навколо бразильського форварда. Представники мадридців впевнені, що окремі видання навмисно фокусуються на негативі та намагаються дискредитувати футболіста.

Під час вчорашнього півфіналу Суперкубка Іспанії проти мадридського Атлетіко бразилець знову потрапив у конфліктну ситуацію. Попри перемогу своєї команди з рахунком 2:1, гравець зіткнувся з ворожою атмосферою на трибунах. Після того, як фанати освистали Вінісіуса, його також намагався спровокувати керманич "матрацників" Дієго Сімеоне.

Подібні інциденти стають регулярними, що лише підкріплює підозри клубу щодо організованого медійного тиску.