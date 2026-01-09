Іспанія

Наставник Реала розкритикував поведінку тренера Атлетіко після скандального епізоду в півфіналі Суперкубка Іспанії.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо виступив із різкою критикою на адресу свого візаві з Атлетіко Дієго Сімеоне.

Причиною конфлікту стала поведінка аргентинського фахівця щодо вінгера вершкових Вінісіуса Жуніора під час матчу за Суперкубок в Саудівській Аравії, який завершився перемогою Реала з рахунком 2:1.

Інцидент стався наприкінці гри, коли Вінісіус залишав поле. Між бразильцем та Сімеоне виникла суперечка. За інформацією ЗМІ, тренер матрацників кинув фразу: "Флорентіно тебе вижене, пам’ятай, що я тобі кажу".

Це викликало миттєву реакцію Алонсо ще на боковій лінії, де він порадив Сімеоне займатися своєю командою. Однак найбільш розгорнуто баскський фахівець висловився на пресконференції. Хабі Алонсо, який зазвичай відзначається стриманістю, цього разу не приховував свого обурення, наголосивши на неприпустимості таких слів:

"Чоло сказав йому речі, які йдуть врозріз із духом, який має бути між колегами. Не все є прийнятним... Я поговорив з Вінісіусом, і це залишиться між нами. Я намагаюся з повагою ставитися до гравців команди суперника і зазвичай не розмовляю з ними. Коли я побачив, що він сказав, мені це сподобалося ще менше. Це поганий приклад спортивної поведінки. Ти не можеш так говорити. Деякі речі перетинають межу".

Попри напругу та відсутність голів від Вінісіуса (серія без забитих м'ячів сягнула 18 ігор), Реал здобув перемогу завдяки голам Федеріко Вальверде та Родріго. У фіналі підопічні Алонсо зустрінуться з Барселоною в Ель Класіко цієї неділі.