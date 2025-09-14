Іспанія

Український "Пічічі" в дії.

В рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Сельта у Віго приймала каталонську Жирону.

Вже на 12-й хвилині зустрічі український новачок "жиронців" Владислав Ванат відкрив лік забитим м'ячам в чемпіонаті Іспанії, здорово відкрившись у коридор між двох захисників "кельтів" та отримавши своєчасну передачу від Івана Мартіна впевнено поразив дальній кут воріт Йонуца Раду.

У другому таймі обидві команди мали хороші можливості для взяття воріт один одного, але в підсумку саме Сельта все ж таки зуміла зрівняти рахунок у матчі реалізувавши пенальті вже в компенсований час. Голом відзначився Борха Іглесіас. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат на Балаїдосі. Гол Ваната допоміг Жироні здобути перші очки в сезоні-2025/26.

Ще один українець йде за "Пічічі"?

Сельта — Жирона 1:1

Голи: Іглесіас, 90+2 (пен) - Ванат, 12

Сельта: Раду — Родрігес (Старфельт, 71), Домінгес, Фернандес — Каррейра (Руеда, 80), Сотело, Моріба, Мінгеса — Аспас (Альварес, 71), Жутгла (Іглесіас, 60), Дуран (Сарагоса, 60)

Жирона: Гассаніга — Мартін (ван де Бек, 82), Рейс, Блінд, Морено — Вітсель, Мартін (ван де Бек, 82), Унахі (Ельмер Соліс Ромеро, 82) — Аспрілья, Ванат (Хіль, 67), Рока Касальс (Порту, 46)

Попередження: Унахі, Франсес