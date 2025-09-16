Іспанія

Іспанський воротар підкреслив цінність успіхів із рідним клубом.

Голкіпер збірної Іспанії та Атлетіка з Більбао Унаї Сімон поділився думками про свої виступи в команді.

"Люди по-різному сприймають футбол. Дехто віддає перевагу грошам, дехто — титулам, а дехто мотивується грою поруч із тими, хто дав усе. Звісно, я хочу бути найкращим воротарем світу і виграти Лігу чемпіонів, що складно з Атлетіком. Але кваліфікація до неї з Атлетіком чи перемога в кубку з Атлетіком приносить мені більше задоволення, ніж 10 титулів деінде", — цитує слова Сімона The Guardian.

Воротар виступає за Атлетік із 2014 року й уже здобув із клубом Кубок та Суперкубок Іспанії. На рівні збірних він став переможцем чемпіонату Європи та Ліги націй.

Його слова відображають глибоку емоційну прив’язку до клубу, що робить його успіхи з Атлетіком особливо цінними на тлі особистих амбіцій.