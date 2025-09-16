Іспанія

"Рохібланкос" розраховують на універсального виконавця.

Мадридський Атлетіко планує оновити угоду з правим півзахисником Маркосом Льоренте, передає журналіст Ніколо Скіра.

Зараз контракт із 30-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2027 року. Повідомляється, що його можуть продовжити до 2029-го.

За даними Скіри, минулого року Льоренте заради Атлетіко відхилив щедру пропозиції із Саудівської Аравії. Порталом transfermarkt Маркос оцінюється в 25 млн євро.

Універсальний гравець представляє "рохібланкос" із липня 2019-го. На рахунку іспанця 32 гола й 39 асистів у 255-ти матчах за столичний клуб.

