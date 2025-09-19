Англієць вразив німецького фахівця.
Рашфорд та Флік, getty images
19 вересня 2025, 18:09
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про нападника команди Маркуса Рашфорда. Цитує німецького фахівця ESPN.
"Вважаю його фантастичним гравцем. Його навички неймовірні, а результативність просто вражає. Думаю, що і в першому таймі він намагався створювати моменти, але йому не вистачало точності.
У другому таймі все змінилося. Для нападника завжди добре забивати. Я дуже радий. Він важливий гравець. Коли перед початком сезону ми говорили про те, хто нам потрібен у команді, то відчували, що саме такий гравець, як він. Маркус — видатний футболіст", — заявив Флік.
Раніше повідомлялося, що Рашфорда визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.