Іспанія

Англієць вразив німецького фахівця.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про нападника команди Маркуса Рашфорда. Цитує німецького фахівця ESPN.

"Вважаю його фантастичним гравцем. Його навички неймовірні, а результативність просто вражає. Думаю, що і в першому таймі він намагався створювати моменти, але йому не вистачало точності.

У другому таймі все змінилося. Для нападника завжди добре забивати. Я дуже радий. Він важливий гравець. Коли перед початком сезону ми говорили про те, хто нам потрібен у команді, то відчували, що саме такий гравець, як він. Маркус — видатний футболіст", — заявив Флік.

Раніше повідомлялося, що Рашфорда визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.