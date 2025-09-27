Іспанія

На нас чекає "Дербі Мадриленьйо".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився напередодні матчу 7-го туру іспанської Ла Ліги з Атлетіко. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"З одного боку, підготовка до матчу, до якого завжди підходять однаково. Але з іншого боку, це дербі, яке відрізняється особливою атмосферою та емоціями. Це дуже хороший матч. Ми очікуємо на чудову атмосферу, яка дозволить нам грати з хорошою енергією та концентрацією, щоб бути здатними перемогти.

Те, що Сімеоне зробив за ці чотирнадцять років у Атлетіко, дуже важливе. Я лише починаю. Мені подобається рухатися вперед поступово; я не ставлю довгострокових цілей. Початок був хорошим, але на нас чекає довгий шлях.

100 очок за сезон? Це дуже складно; кожен матч важко виграти. Ми зіграли всього шість, і показали хорошу гру, але деякі перемоги далися нам важко. Ми не можемо розслаблюватись. Ми не можемо думати, що просто вийшовши на поле з таким складом, ми переможемо. Нам слід багато працювати, добре готуватися та бути послідовними. Чим більше ми тренуємось бути активними на будь-якому клаптику поля, тим більше ми виграємо. Ми не можемо втрачати пильність, тому що можна припуститися помилки.

Турнірна таблиця зараз не така важлива. Ми могли б збільшити відрив, але грати на Метрополітано завжди непросто. На нас чекає дуже складний матч.

Ми багато що робимо добре, і нам потрібно продовжувати вдосконалюватися. Чим гнучкішими та непередбачуваними ми будемо з м'ячем, тим краще. Ми здатні вийти за межі одного виду атак. Без м'яча ми досягли прогресу, і ми не можемо його втратити", — заявив Алонсо.

Матч між Атлетіко та Реал Мадрид відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.