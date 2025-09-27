Іспанія

Football.ua за підтримки betking представляє прев’ю матчу сьомого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 17:15.

Цей поєдинок стане новим епізодом мадридського дербі, де лідер Ла Ліги зіткнеться з принциповим суперником.

Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид

Субота, 27 вересня, 17:15, стадіон Метрополітано, Мадрид. Арбітр зустрічі — Х. Рохас

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид прагнутиме здобути сьому поспіль перемогу на старті сезону Ла Ліги-2025/26, вирушивши на матч проти принципових суперників Атлетіко Мадрид у суботу в черговому мадридському дербі. “Лос Бланкос” очолюють турнірну таблицю, набравши 18 очок у перших шести матчах, тоді як Атлетіко з дев’ятьма очками посідає дев’яте місце.

Атлетіко провів драматичний матч проти Райо Вальєкано в середу ввечері. Команда Дієго Сімеоне поступалася 1:2, але Хуліан Альварес оформив дубль у кінцівці, забивши свій другий і третій голи, що забезпечило важливу перемогу. “Червоно-білі” мають у своєму активі дві перемоги, три нічиї та одну поразку в перших шести матчах, що дозволяє їм займати дев’яте місце, відстаючи від лідера Реал Мадрида на дев’ять очок. Атлетіко також програв свій стартовий матч Ліги чемпіонів Ліверпулю, тож сезон розпочався не надто вдало, але перемога в дербі може стати для них переломним моментом.

Атлетіко зазвичай славиться міцною обороною, але цього сезону команда вже пропустила сім голів у шести матчах Ла Ліги та три в грі проти Ліверпуля, що викликає занепокоєння перед зустріччю з такими гравцями, як Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор. Останні три мадридські дербі в Ла Лізі завершувалися внічию 1:1, а Атлетіко не програє Реал Мадриду в чемпіонаті з вересня 2022 року, здобувши п’ять поспіль матчів без поразок.

Реал Мадрид під керівництвом Хабі Алонсо ідеально провів усі сім матчів сезону, вигравши шість ігор у Ла Лізі (Осасуна, Реал Овьєдо, Мальорка, Реал Сосьєдад, Еспаньйол і Леванте) та стартовий матч Ліги чемпіонів проти Марселя. “Лос Бланкос” здобули розгромну перемогу 4:1 над Леванте в останньому турі, а Мбаппе демонструє феноменальну форму, забивши дев’ять голів у семи матчах у всіх турнірах. Реал Мадрид випереджає Барселону, яка зіграє з Реал Овьєдо в четвер, на п’ять очок.

Реал Мадрид не перемагав Атлетіко в Ла Лізі з вересня 2022 року, а на виїзді в чемпіонаті здобув лише дві перемоги над “матрацниками” з листопада 2016 року. Попереду в “вершкових” ще три матчі до міжнародної паузи в жовтні: проти Атлетіко та Вільярреала в Ла Лізі, а також проти Кайрата в Лізі чемпіонів.

За версією betking, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реал Мадрид пропонується коефіцієнт 2.28, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.13. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко — Сімеоне, Коке, Барріос, Галлагер — Альварес, Серлот.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені — Мастантуоно, Гюлер, Вінісіус — Мбаппе.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

