Іспанія

Команда Сімеоне здобула мінімальну перемогу завдяки голу Альмади після скасованого взяття воріт на старті матчу.

Мадридський Атлетіко вийшов із непростого старту сезону й нарешті взяв три очки, обігравши Осасуну — 2:1. Команда під орудою Дієго Сімеоне домінувала на полі, але змогла конвертувати свою перевагу лише після перерви.

Протягом першого тайму “матрацники” володіли ініціативою, але їхній гол на 9-й хвилині, забитий Баеною, був скасований через положення поза грою. Осасуна після перерви заграла жвавіше, проте Атлетіко врешті дотиснув суперника: Джуліано Сімеоне з пасу Альмада забив у порожні ворота. Гості мали шанс зрівняти під кінець — Будімір не реалізував нагоду, а Облак зробив сейв.

Після перемоги Атлетіко повернувся на четверте місце з 16 очками. Перед ними Барселона (22 бали), Реал (21, але з матчем у запасі) та Вільярреал (17 балів). У Осасуни наразі 10 балів і 12‑та сходинка.

Атлетіко - Осасуна 1:0

Гол: Альмада, 69

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Ганцко — Гонсалес (Сімеоне, 43), Коке (Галлагер, 55), Барріос, Баена (Альмада, 63) — Альварес (Распадорі, 82), Грізманн (Серлот, 55).

Осасуна: Еррера — Бретонес, Еррандо (Рауль Гарсія, 74), Катена, Бойомо, Розьє (Беніто, 41) — Торро (Барха, 74), Монкайола (І. Муньйос, 85), Рубен Гарсія (Гомес, 63) — Будімір, В. Муньйос (Бекер, 85).

Попередження: Коке, 30 — Катена, 66, Рауль Гарсія, 81, Бойома, 90.