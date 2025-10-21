Іспанія

Наставник Реала задоволений прогресом Арди і порівнює його з двома легендами клубу.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився своїми думками щодо зростаючої важливості півзахисника Арди Гюлера для його команди.

На пресконференції напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Ювентуса іспанський фахівець особливо виділив турецького вундеркінда, провівши паралелі з двома знаковими фігурами в історії Реала – Месутом Озілом та Гуті.

Коментуючи порівняння Гюлера з Озілом, Хабі Алонсо сказав:

"Не лише через походження, а й через його якість. Він – суміш між Озілом і Гуті, тому що Гуті також міг грати поблизу зони створення, водночас віддаючи той останній пас. Чим частіше ми знаходимо Арду, тим краще йдуть наші справи. Потрібно продовжувати підштовхувати його до вдосконалення своєї гри, але я задоволений".

Це порівняння підкреслює універсальність Гюлера: з одного боку, він успадкував креативність та "гостроту" пасу, властиві німецькому плеймейкеру Месуту Озілу, а з іншого – здатність Гуті брати участь у побудові атаки та віддавати вирішальні передачі.

