Каталонці втратили не лише €5-6 млн прямого доходу, але й скасували масштабні спонсорські заходи зі Spotify та Goldman Sachs.

Скасування запланованого матчу Ла Ліги між Вільярреалом та Барселоною у Маямі стало серйозним фінансовим та стратегічним ударом для каталонського клубу, який вже активно готувався до приїзду в США.

​Барса розглядала цю подію як ключову можливість для зміцнення свого бренду на північноамериканському ринку та просування іспанського футболу.

Клуб позбувся прямого доходу. Очікувалося, що компанія-організатор виплатить Барселоні суму в розмірі від п'яти до шести мільйонів євро. Ця цифра була плаваючою і залежала від кількох змінних, зокрема від продажу квитків. Інтерес до гри був колосальним: на стадіоні Хард-Рок було заброньовано близько 70 000 квитків, що свідчило про неминучий аншлаг та рекордні показники передпродажу для цієї арени.

Окрім квитків, зірвалися й інші джерела фінансування. Головний спонсор клубу, Spotify, вже планував низку спільних маркетингових заходів у США. Фінансова установа Goldman Sachs, з якою Барса має тісні зв'язки, також висловлювала зацікавленість в організації заходів не лише в Маямі, але й у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Сан-Франциско. Всі ці ініціативи мали б забезпечити клубу додатковий фінансовий поштовх. ​

Зі спортивної точки зору, Барселона також втратила перевагу. Замість складного виїзного матчу на стадіоні Ла Кераміка, команда мала б зіграти на умовно нейтральному полі, де очікувалася тотальна перевага вболівальників "блаугранас" на трибунах.