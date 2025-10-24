Іспанія

19-річний бразилець ще не зіграв жодної хвилини цього сезону під керівництвом Хабі Алонсо і шукає клуб, який грає в єврокубках та сповідує атакуючий футбол.

Нападник Реал Мадрид Ендрік серйозно розглядає можливість відходу з клубу в зимове трансферне вікно, щоб отримати ігрову практику напередодні Чемпіонату світу 2026 року. ​

Як повідомляє Goal, 19-річний бразилець, який був ключовим гравцем у Кубку Іспанії минулого сезону, ще не провів жодної хвилини на полі в поточному сезоні 2025/26 під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо.

Спочатку форвард був травмований, але тепер не потрапляє до складу через високу конкуренцію. ​Стурбований тим, що відсутність практики позбавить його місця у збірній Бразилії на ЧС-2026, Ендрік готовий піти в оренду, але висунув чіткі умови для свого наступного клубу. За даними видання, бразилець встановив кілька важливих критеріїв: ​

Топ-ліга: Клуб має виступати в одній з п'яти провідних європейських ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) або бути одним з грандів Португалії (Бенфіка, Спортінг, Порту). ​

Єврокубки: Команда повинна брати участь у континентальних змаганнях (Ліга чемпіонів або Ліга Європи).

​Стиль гри: Клуб повинен сповідувати атакуючий футбол, який відповідає сильним сторонам Ендріка.

Повідомляється, що за ситуацією вже стежать Вест Гем, Астон Вілла, Ньюкасл Юнайтед та італійський Ювентус.

Хабі Алонсо демонструє спокій і закликає Ендріка до терпіння, але, за даними інсайдерів, він уже погодився з тим, що оренда в січні – це необхідний крок для розвитку гравця.