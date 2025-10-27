Іспанія

Футболісти Реала звернулися до вінгера Барселони після перемоги в принциповому матчі.

Після перемоги мадридського Реала над Барселоною з рахунком 2:1 у десятому турі Ла Ліги між гравцями спалахнула напруга. Капітан вершкових Дані Карвахаль та вінгер Вінісіус Жуніор звернулися до молодого таланту каталонців Ламіна Ямала із закликом замовкнути.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, Карвахаль супроводив свій жест словами: "Ти забагато говориш. Ну що, скажи щось зараз". Саме цей момент став причиною словесної перепалки, що згодом переросла у невелику сутичку після фінального свистка.

Нагадаємо, Ямаль не відзначився результативними діями у матчі, але до гри він дозволив собі кілька зневажливих висловлювань на адресу суперника і опублікував провокаційний пост у соцмережах.

До речі, стало відомо, за яку фразу Лунін отримав червону картку.