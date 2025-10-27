Іспанія

Напередодні матчу з Бетісом наставник матрацників висловив повну підтримку Алексу Баені та Хуліану Альваресу.

Дієго Сімеоне провів прес-конференцію, на якій обговорив поточну форму команди, майбутній матч проти Бетіса та ситуацію з окремими гравцями. Ключовою темою стала невдала серія команди у виїзних матчах. ​

Аргентинський фахівець підійшов до цієї проблеми з фірмовим завзяттям, заявивши, що прагне змін. ​"Я схвильований, але серії не тривають вічно. Сподіватимемося, що ситуація почне змінюватися", – сказав Сімеоне.

"У листопаді на нас чекає багато складних ігор... Мене підживлює хвилювання, виклик, можливість. Ми будемо грати з тією ж пристрастю. Подивимося, чи зможемо ми натиснути на правильну кнопку".

Тренер також висловив повну підтримку гравцям, які проходять адаптацію, зокрема Алексу Баені: ​

"Ми завжди очікуємо всього від кожного. Він прагне бути найкращим, адаптуючись до іншого клубу. Він вкладає всю свою працю, ентузіазм та відданість... Я не сумніваюся, що він здатний змінити ситуацію на краще, і я переконаний, що він чудово нам допоможе".

​Коли мова зайшла про можливе поновлення контракту Хуліана Альвареса, Сімеоне дистанціювався від переговорів, але високо оцінив ставлення гравця до справи: ​

"Я не займаюся контрактами, але клуб знає, що потрібно робити... Я вважаю Хуліана абсолютно відданим своїй справі. Днями він міг забити два голи у ворота Арсенала. Я завжди очікую від нього найкращого. Я бачу його сповненим ентузіазму, щасливим. Сподіватимемося, що він зможе показати чудовий виступ". ​

Наостанок, тренер похвалив майбутнього суперника:

"Усі команди продовжують рости та розвиватися. Бетіс щороку вдосконалюється, завдяки дуже чіткому баченню від свого тренера, сміливості, динамічним гравцям та чудовому захисту".