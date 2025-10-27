Напередодні матчу з Бетісом наставник матрацників висловив повну підтримку Алексу Баені та Хуліану Альваресу.
Дієго Сімеоне, Getty Images
27 жовтня 2025, 14:45
Дієго Сімеоне провів прес-конференцію, на якій обговорив поточну форму команди, майбутній матч проти Бетіса та ситуацію з окремими гравцями. Ключовою темою стала невдала серія команди у виїзних матчах.
Аргентинський фахівець підійшов до цієї проблеми з фірмовим завзяттям, заявивши, що прагне змін. "Я схвильований, але серії не тривають вічно. Сподіватимемося, що ситуація почне змінюватися", – сказав Сімеоне.
"У листопаді на нас чекає багато складних ігор... Мене підживлює хвилювання, виклик, можливість. Ми будемо грати з тією ж пристрастю. Подивимося, чи зможемо ми натиснути на правильну кнопку".
Тренер також висловив повну підтримку гравцям, які проходять адаптацію, зокрема Алексу Баені:
"Ми завжди очікуємо всього від кожного. Він прагне бути найкращим, адаптуючись до іншого клубу. Він вкладає всю свою працю, ентузіазм та відданість... Я не сумніваюся, що він здатний змінити ситуацію на краще, і я переконаний, що він чудово нам допоможе".
Коли мова зайшла про можливе поновлення контракту Хуліана Альвареса, Сімеоне дистанціювався від переговорів, але високо оцінив ставлення гравця до справи:
"Я не займаюся контрактами, але клуб знає, що потрібно робити... Я вважаю Хуліана абсолютно відданим своїй справі. Днями він міг забити два голи у ворота Арсенала. Я завжди очікую від нього найкращого. Я бачу його сповненим ентузіазму, щасливим. Сподіватимемося, що він зможе показати чудовий виступ".
Наостанок, тренер похвалив майбутнього суперника:
"Усі команди продовжують рости та розвиватися. Бетіс щороку вдосконалюється, завдяки дуже чіткому баченню від свого тренера, сміливості, динамічним гравцям та чудовому захисту".
Дивіться заключний матч 10 туру Ла Ліги Реал Бетіс — Атлетіко Мадрид, сьогодні о 22:00.