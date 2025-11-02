Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з "кажанами".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Валенсії (4:0).

"Мбаппе забив два голи, а Реал набрав ще три очки, що є хорошим показником для продовження боротьби за чемпіонство. У команди гарний настрій. Ми не пропустили жодного гола, провівши ще один сухий матч. Це був повноцінний, серйозний матч, повний енергії. Ми почали дуже динамічно, з великою кількістю руху з добрим. впоралися, і загалом це був повноцінний матч. Все пройшло добре.

У другому таймі ми змогли добре контролювати гру, бо знали, який матч ми маємо у вівторок. Нам довелося діяти з розумом, оскільки деякі гравці провели на полі багато хвилин і багато склалося вдало. Ми не хочемо розслаблятися та хочемо підходити до кожного матчу з необхідною психологічною підготовкою. Сьогодні ми це зробили. Починаючи з завтрашнього дня, на нас чекає лише Ліверпуль.

Вражаюча результативність Мбаппе? Час покаже, скільки голів він заб'є. Він має талант знаходити момент біля воріт і опинятися в потрібному місці. Він заб'є багато голів. Не знаю, скільки, але в мене є передчуття, що цього сезону він заб'є чимало.

Ми всі бачимо, наскільки Вальверде досконалий та на якому рівні він грає. З м'ячем у нього душа півзахисника, і він дуже сильний в атаці. З того часу, як він почав грати, його рівень постійно підвищується, і ми знаємо, що він різнобічний гравець. Через необхідність він грав на позиції крайнього захисника і продовжує грати дуже добре.

Що стосується захисту, неможливо, щоб одні й ті самі гравці грали усі матчі сезону. У нас гнучкий захист, і скоро повернеться Алаба. Рюдігер буде відсутній трохи довше, але він буде готовий до наступного відрізка. Це дає нам конкурентні та тактичні якості, дозволяючи обирати до будь-якого матчу.

Рішення не тренуватись на Енфілді? Це моє рішення, тому що нам потрібно готуватися до матчу, і ми вважаємо за краще робити це на нашій базі, у нашому власному просторі, щоб нас не знімали 200 камер", — наводить слова Алонсо прес-служба клубу.

