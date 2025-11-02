Французький форвард оформив дубль у матчі проти Валенсії.
02 листопада 2025, 09:40
Мадридський Реал у матчі 11 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Валенсію (4:0).
У цьому матчі у складі "вершкових" оформленим дублем відзначився нападник Кіліан Мбаппе.
Таким чином, 26-річний француз забив 235 голів у матчах топ-5 європейських ліг, що дозволило йому випередити свого співвітчизника Тьєррі Анрі.
Попереду Кіліана лише два французи — Бернар Лякомб (255 голів) та Карім Бензема (281).
Також Мбаппе повторив досягнення Кріштіану Роналду, забивши у восьми матчах чемпіонату Іспанії поспіль, ставши лише другим гравцем "вершкових" в історії з таким досягненням.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Валенсія.