Форвард Манчестер Сіті зізнався, що народження сина допомогло йому стати спокійнішим і впевненішим.
Ерлінг Голанд, Getty Images
06 жовтня 2025, 15:20
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів, що наразі перебуває у чудовому психологічному стані. За словами норвежця, на це значною мірою вплинуло батьківство.
"Можна сказати, я ніколи не почував себе краще, ніж зараз. Я думаю, насамперед справа у підготовці, у готовності до матчів. Ти можеш бути готовим фізично, але потрібно бути готовим також морально.
Мені здається, що з дитиною мені стало краще, тому що я відключаюсь більше, ніж будь-коли. Я зовсім не думаю про футбол, хоча в дитинстві іноді думаєш про те, про це і трохи хвилюєшся. Але коли я повертаюся додому, я більше розслабляюся, тому мені варто подякувати синові", — сказав Голанд.
Нагадаємо, Голанд став найкращим норвезьким бомбардиром в історії АПЛ.