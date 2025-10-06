Англія

Форвард Манчестер Сіті зізнався, що народження сина допомогло йому стати спокійнішим і впевненішим.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів, що наразі перебуває у чудовому психологічному стані. За словами норвежця, на це значною мірою вплинуло батьківство.

"Можна сказати, я ніколи не почував себе краще, ніж зараз. Я думаю, насамперед справа у підготовці, у готовності до матчів. Ти можеш бути готовим фізично, але потрібно бути готовим також морально.

Мені здається, що з дитиною мені стало краще, тому що я відключаюсь більше, ніж будь-коли. Я зовсім не думаю про футбол, хоча в дитинстві іноді думаєш про те, про це і трохи хвилюєшся. Але коли я повертаюся додому, я більше розслабляюся, тому мені варто подякувати синові", — сказав Голанд.

Нагадаємо, Голанд став найкращим норвезьким бомбардиром в історії АПЛ.