Іспанія

Мадридський клуб розглядає нападника Манчестер Сіті як потенційну заміну бразильцю, який може перейти до Саудівської Аравії.

Мадридський Реал готовий розпочати активні переговори щодо трансферу Ерлінга Голанда, якщо Вінісіус Жуніор вирішить покинути клуб. Про це повідомляє Tribalfootball.com.

За інформацією джерела, керівництво мадридців розглядає норвезького нападника Манчестер Сіті як головного кандидата на заміну бразильця, якого вже тривалий час пов’язують із можливим переїздом до Саудівської професійної ліги.

Контракт Вінісіуса з Реалом діє ще два роки, але він поки не підписав нову угоду. У клубі усвідомлюють, що інтерес із боку саудівських команд зростає, і тому почали опрацьовувати варіанти на випадок його відходу.

Реал стежить за Голандом ще з часів його виступів за дортмундську Боруссію. Водночас сам норвежець, за повідомленнями, розгляне варіант переходу до Мадрида лише у разі, якщо Вінісіус покине команду, оскільки тріо Голанд — Вінісіус — Мбаппе не вписується в тактичну систему Хабі Алонсо.

Нагадаємо, Голанд визнаний найкращим гравцем вересня в АПЛ.