Конкуренція лише зростає.
Марк Геї, Getty Images
29 листопада 2025, 12:59
Англійський центральний захисник лондонського Крістал Пелес Марк Геї проводить останні місяці в клубі, адже його контракт добігає завершення влітку наступного року й продовження не отримає.
А отже вже з початком зимового трансферного вікна 25-річний виконавець може вільно вести перемовини з будь-яким клубом та укладати офіційні домовленості про майбутній трансфер.
Претендентів на гравця наразі чимало — від Ліверпуля, який вважається фаворитом перегонів, до каталонської Барселони.
Проте з Іспанії нещодавно надійшов ще один сигнал від зацікавленого клубу — мадридського Атлетіко.
Дієго Сімеоне високо оцінив можливості Геї й "матрацники" вийшли на контакт із представниками футболіста, щоб отримати актуальну інформацію щодо його статусу й бажань у контексті продовження кар’єри.
У цьому сезоні Марк провів уже 20 матчів, забив один гол та віддав три асисти.