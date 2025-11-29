Іспанія

Конкуренція лише зростає.

Англійський центральний захисник лондонського Крістал Пелес Марк Геї проводить останні місяці в клубі, адже його контракт добігає завершення влітку наступного року й продовження не отримає.

А отже вже з початком зимового трансферного вікна 25-річний виконавець може вільно вести перемовини з будь-яким клубом та укладати офіційні домовленості про майбутній трансфер.

Претендентів на гравця наразі чимало — від Ліверпуля, який вважається фаворитом перегонів, до каталонської Барселони.

Проте з Іспанії нещодавно надійшов ще один сигнал від зацікавленого клубу — мадридського Атлетіко.

Дієго Сімеоне високо оцінив можливості Геї й "матрацники" вийшли на контакт із представниками футболіста, щоб отримати актуальну інформацію щодо його статусу й бажань у контексті продовження кар’єри.

У цьому сезоні Марк провів уже 20 матчів, забив один гол та віддав три асисти.