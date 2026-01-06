Іспанія

Лондонський клуб не є реальним варіантом для форварда Реала, який вимагає оклад у 30 млн євро на сезон.

Мадридський Реал та його бразильський форвард Вінісіус Жуніор не розглядають Челсі як варіант для переходу. За інформацією журналіста Маркоса Беніто, лондонський клуб не здатен запропонувати очікувану гравцем зарплатню.

Раніше повідомлялося, що Челсі був готовий заплатити Реалу близько 160 млн євро за трансфер вінгера у зимове трансферне вікно. Однак питання заробітної плати залишилося ключовим бар’єром для угоди.

Контракт Вінісіуса з Реалом діє до літа 2027 року, і сторони досі не змогли домовитися про нову угоду через вимогу гравця отримувати 30 млн євро на сезон.

Ситуація ускладнює можливий перехід бразильця в інший європейський клуб у найближчі місяці.