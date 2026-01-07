Визначилися всі учасники та протистояння наступної стадії кубкового турніру.
Кубок Іспанії, Getty Images
07 січня 2026, 15:57
За результатами жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії сформувалися наступні пари:
Депортиво — Атлетіко Мадрид;
Расинг — Барселона;
Культураль Леонеса — Атлетік Більбао;
Альбасете — Реал Мадрид.
Також за вихід у чвертьфінал поборються Бургос — Валенсія, Бетіс — Ельче, Реал Сосьєдад — Осасуна та Алавес — Райо Вальєкано.
Проведення матчів цієї стадії заплановане на 13-15 січня. Це будуть перші поєдинки в поточному розіграші турніру, на яких офіційно запрацює система відеоповторів VAR.