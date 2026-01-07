Іспанія

Визначилися всі учасники та протистояння наступної стадії кубкового турніру.

За результатами жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії сформувалися наступні пари:

Депортиво — Атлетіко Мадрид;

Расинг — Барселона;

Культураль Леонеса — Атлетік Більбао;

Альбасете — Реал Мадрид.

Також за вихід у чвертьфінал поборються Бургос — Валенсія, Бетіс — Ельче, Реал Сосьєдад — Осасуна та Алавес — Райо Вальєкано.

Найпопулярніші матеріали Football.ua у 2025 році

Проведення матчів цієї стадії заплановане на 13-15 січня. Це будуть перші поєдинки в поточному розіграші турніру, на яких офіційно запрацює система відеоповторів VAR.