Іспанія

Голкіпер Реала відзначив гру бразильського нападника у фіналі Суперкубка Іспанії.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував виступ Вінісіуса Жуніора у фінальному матчі Суперкубка Іспанії проти Барселони, який завершився поразкою його команди з рахунком 2:3.

"Ми повністю йому довіряємо. Він відмінний гравець, і ми знаємо, на що він здатний. Сьогодні він знову це показав. Це молодий футболіст з великим талантом і високою якістю. Його гол вийшов приголомшливим, а впродовж усього матчу він був справжнім головним болем для суперника.

Можливо, ми використовували його потенціал не так часто, як слід. Він провів відмінний матч, і, сподіваюся, ми зможемо витягти з цього позитив, незважаючи на поразку. У січні на нас чекають три-чотири дуже важливі ігри — подивимося, чи вдасться нам їх виграти, — сказав бельгієць.

