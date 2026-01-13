Іспанія

Легендарний наставник готовий розглянути пропозицію Мадрида, попри контракт із Red Bull.

Мадридський Реал розглядає Юргена Клоппа як одного з головних кандидатів на посаду головного тренера з літа 2026 року. Цю інформацію підтвердив журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Наразі німецький фахівець пов'язаний довгостроковою угодою з концерном Red Bull, де він обіймає посаду керівника глобального футбольного напрямку. Клопп сильно асоціює себе з цим проєктом, проте інтерес з боку Королівського клубу може змінити все.

Як зазначає джерело, Реал має для Клоппа величезну привабливість. Якщо Флорентіно Перес зробить офіційну пропозицію, Юрген готовий її ґрунтовно розглянути та, ймовірно, повернутися до тренерської діяльності.

Нагадаємо, що зараз обов'язки тренера вершкових тимчасово виконує Альваро Арбелоа, але клуб шукає зіркового наставника саме на довгострокову перспективу з нового сезону.