Новий наставник мадридців назвав роботу головним тренером здійсненням мрії, заступився за ветеранів команди та пообіцяв давати шанс молодим вихованцям.
Альваро Арбелоа, Getty Images
13 січня 2026, 16:46
Альваро Арбелоа, який замінив Хабі Алонсо на тренерському містку мадридського Реала, дав свій перший коментар у новому статусі. Іспанський фахівець випромінює впевненість та готовий брати на себе відповідальність за результати.
Арбелоа зізнався, що очолити головну команду — це пік його амбіцій: "Це здійснення мрії. Я розумію відповідальність, яка на мені лежить, і приймаю її з великим ентузіазмом", — зізнався тренер.
Фахівець окремо наголосив на якості складу, ставши на захист досвідчених гравців, яких останнім часом критикували в пресі: "Не варто забувати, що в команді є футболісти з шістьма перемогами в ЛЧ — про це надто швидко забувають", — заявив він.
На питання, чи розглядає він себе як тимчасову фігуру, Арбелоа відповів патріотично по відношенню до клубу: "Я тут уже 20 років і залишатимуся стільки, скільки цього захоче Реал. Це мій дім». — наголосив Альваро.
Знаючи структуру клубу зсередини, Арбелоа зробив важливий анонс для вихованців академії Ла Фабрика, назвавши її найкращою у світі. Він дав зрозуміти, що за його каденції кантерано можуть розраховувати на ігрові хвилини в першій команді.
Дебют на тренерському містку Альваро Арбелоа відбудеться вже 14 січня проти Альбасете в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом.