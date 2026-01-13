Іспанія

Новий наставник мадридців назвав роботу головним тренером здійсненням мрії, заступився за ветеранів команди та пообіцяв давати шанс молодим вихованцям.

Альваро Арбелоа, який замінив Хабі Алонсо на тренерському містку мадридського Реала, дав свій перший коментар у новому статусі. Іспанський фахівець випромінює впевненість та готовий брати на себе відповідальність за результати.

Арбелоа зізнався, що очолити головну команду — це пік його амбіцій: "Це здійснення мрії. Я розумію відповідальність, яка на мені лежить, і приймаю її з великим ентузіазмом", — зізнався тренер.

Фахівець окремо наголосив на якості складу, ставши на захист досвідчених гравців, яких останнім часом критикували в пресі: "Не варто забувати, що в команді є футболісти з шістьма перемогами в ЛЧ — про це надто швидко забувають", — заявив він.

На питання, чи розглядає він себе як тимчасову фігуру, Арбелоа відповів патріотично по відношенню до клубу: "Я тут уже 20 років і залишатимуся стільки, скільки цього захоче Реал. Це мій дім». — наголосив Альваро.

Знаючи структуру клубу зсередини, Арбелоа зробив важливий анонс для вихованців академії Ла Фабрика, назвавши її найкращою у світі. Він дав зрозуміти, що за його каденції кантерано можуть розраховувати на ігрові хвилини в першій команді.

Дебют на тренерському містку Альваро Арбелоа відбудеться вже 14 січня проти Альбасете в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом.