Іспанія

Презентацію зіркового новачка довелося відкласти через бюрократичні нюанси.

Радість фанатів Барселони виявилася передчасною: клуб видалив офіційне оголошення про підписання Жоау Канселу майже одразу після публікації. Ситуацію прояснило авторитетне іспанське видання Mundo Deportivo.

Як повідомляє джерело, каталонці поспішили з анонсом. На момент публікації новини клуб ще не отримав повний пакет необхідних документів від Аль-Хіляля. Через відсутність деяких паперів офіційне підтвердження трансферу довелося тимчасово прибрати з медіаресурсів клубу.

Інсайдери заспокоюють вболівальників: жодних проблем із самою угодою немає. Клуби продовжують обмін файлами в робочому режимі. Сам гравець вже прибув до Барселони та готовий приєднатися до команди.

Очікується, що блаугранас повернуть новину на сайт та в соцмережі одразу після того, як будуть поставлені останні підписи під документами.