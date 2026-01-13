Німеччина

Обʼєктивна оцінка ієрархії у німецькому футболі.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач висловився про конкуренцію з мюнхенською Баварією. Його слова наводить Bild.

Ми не можемо кинути виклик Баварії, гадаю, це очевидно. Баварія не лише посідає перше місце в Бундеслізі, а й перебуває серед лідерів Ліги чемпіонів. Це означає, що ця команда має особливий клас, якого зараз немає в інших клубів Бундесліги.

Зрештою ми знаємо, де закуповується гравцями Баварія, а де ми. Такі зараз справи, ми всі повинні це прийняти. На початку сезону я говорив, що ми хочемо якнайшвидше забезпечити собі місце у першій четвірці», – заявив Ковач.

Баварія лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з 44 очками після 16 ​​зіграних турів, Боруссія Д йде другою, набравши 33 очки.