Іспанія

Захисник Барселони поділився особистими переживаннями після тріумфу в Суперкубку Іспанії.

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував своє повернення на поле після вимушеної паузи, пов’язаної з психологічними труднощами.

Уругвайський футболіст не грав понад місяць, а свій камбек здійснив у фіналі Суперкубку Іспанії проти Реала, з’явившись на полі на 93-й хвилині поєдинку, який завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2.

Після матчу Араухо опублікував емоційне звернення, в якому наголосив на важливості турботи про ментальне здоров’я.

"Я зрозумів, що вміння вчасно зробити паузу – це любов до себе. Дбати про свій розум і серце – це не означає здаватися; це означає вірити в те, що Бог діє навіть у тиші.

Пауза освіжила мене і дозволила повернутися сильніше. Процес був непростим, але повернутися ось так – це велика честь.

Дякую клубу, партнерам по команді та вболівальникам за ставлення, любов і повагу. Вчора я повернувся, піднявши цей трофей, і це було неймовірно. Ми досі разом.

Прийдіть до Мене всі ви, стомлені та обтяжені, і Я дам вам відпочинок. Євангеліє від Матвія 11:28.

Барса, сьогодні і завжди", – написав Араухо у соціальних мережах.

Під час перерви Араухо відвідав Ізраїль у рамках духовної подорожі.