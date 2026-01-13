Іспанія

Керівництво каталонського клубу готове зберегти лідера атаки ще на рік, попри інтерес з МЛС та Саудівської Аравії.

Футбольна кар'єра Роберта Левандовські в Барселоні може отримати несподіване продовження. Як повідомляє Goal.com із посиланням на іспанські джерела, двері для нового контракту на Камп Ноу для 37-річного поляка ще не зачинені. Попри вік, Левандовські доводить свою профпридатність на полі.

Після фантастичного минулого сезону (46 голів) він знову досяг двозначної позначки забитих м'ячів у поточній кампанії. Саме його гол у недавньому фіналі Суперкубка Іспанії проти Реала став ключовим, нагадавши всім про його клас. Роберту не вистачає лише 10 голів, щоб увійти до десятки найкращих бомбардирів в історії Барселони. Його середня результативність (0.66 гола за гру) поступається лише таким легендам, як Мессі та Суарес.

Контракт нападника закінчується влітку, і черга за ним уже вишикувалася: Клуб Чикаго Файр готовий запропонувати Роберту приєднатися до ліги, де вже грають Мессі та Сон Хин Мін. Клуби з Близького Сходу готові перебити будь-яку фінансову пропозицію конкурентів.

Головний тренер Гансі Флік задоволений професіоналізмом та впливом Левандовські на молодь (зокрема на Ламіна Ямаля), але чесно визнає: рішення буде прийнято в кінці сезону. Сам Роберт заявив, що не відчуває тиску і поки не вирішив, де хоче грати:

"Я ще маю час на рішення. Зараз я не знаю, де хочу грати... Багато залежить від планів клубу і моїх бажань", — наголосив форвард.

Барселона цінує лідерські якості поляка і розглядає варіант залишити його ще на 12 місяців.