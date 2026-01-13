Іспанія

Український голкіпер подякував іспанському фахівцю та висловив упевненість у його майбутніх успіхах.

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін відреагував на звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера мадридського клубу. Слова підтримки на адресу наставника українець опублікував у сторіз свого Instagram.

Лунін подякував Алонсо за спільну роботу та відзначив його тренерські якості, висловивши віру в подальший успіх іспанця в кар’єрі.

"Дякую за все, містере Хабі Алонсо. Ви чудовий тренер і досягнете великих успіхів! Бажаю величезного успіху!" — написав український воротар.

Нагадаємо, Реал Мадрид офіційно повідомив про завершення співпраці з Хабі Алонсо на посаді головного тренера першої команди після поразки у Суперкубку Іспанії від каталонської Барселони. Рішення було ухвалене за взаємною згодою сторін