Іспанія

Каталонці шукають домовленості з Аль-Хілялем про трансфер захисника.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підтвердив, що каталонський клуб веде переговори з саудівським Аль-Хілялем стосовно можливого трансферу португальського захисника Жоау Канселу.

Слова німецького фахівця наводить видання Marca:

"Жоау підсилить наші фланги та лінію атаки, але угода ще не закрита. Коли все буде оформлено, я буду задоволений, адже це дасть нам більше варіантів. Це хороший варіант з високою якістю", — заявив Флік.

Нагадаємо, Канселу вже захищав кольори Барселони у сезоні 2023/24, виступаючи за клуб на правах оренди з Манчестер Сіті. Після цього португалець перебрався до Аль-Хіляля.

У поточному сезоні Жоау Канселу провів за саудівський клуб 6 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем.