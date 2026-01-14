Для 26-річного українця це буде третій матч у сезоні.
Андрій Лунін, Getty Images
14 січня 2026, 20:59
Сьогодні, 14 січня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку Іспанії, у якому мадридський Реал у гостях зіграє проти Альбасете.
У стартовому складі команди Альваро Арбелоа, який нещодавно замінив звільненого Хабі Алонсо, вийде український воротар Андрій Лунін.
Реал Мадрид: Лунін — Ф. Гарсія, Асенсіо, Гюйсен, Хіменес — Вальверде, Камавінга, Гюлер — Вінісіус Жуніор, Мастантуоно, Г. Гарсія.
Для 26-річного українця це буде третій поєдинок цього сезону — у двох попередніх він пропустив п'ять м'ячів.
Матч Альбасете — Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за Києвом.