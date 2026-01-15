Іспанія

Ще вчора Тебас казав, що "Ла Ліга — найбільш зростаючий чемпіонат в Європі".

Президент Ла Ліги Хавʼєр Тебас заявив про намір переобратися на новий термін. Його слова наводить іспанське видання AS.

«Я збираюся балотуватись. Якби проблеми піратства та управління були на більш просунутій стадії рішення, я б подумав про те, щоб не висувати свою кандидатуру. Бути на чолі Ла Ліги нелегко», – сказав Тебас.

Поточний термін повноважень Тебаса закінчується у 2027 році. Функціонер обіймає посаду глави Ла Ліги з 2013 року.