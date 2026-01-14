Іспанія

Тренер Барселони побажав удачі колишньому наставнику "вершкових" у його новому клубі.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік дав коментар стосовно відставки Хабі Алонсо з Реал Мадрид. Попри принципове суперництво клубів, німецький фахівець високо оцінив професійні якості свого колеги та побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.

"Це Мадрид, а Флорентіно — це Флорентіно": як виглядало звільнення Алонсо зсередини

Флік наголосив, що вони з Алонсо знайомі вже давно і продовжують спілкуватися. За словами тренера каталонців, хоча рішення про звільнення приймає керівництво, сама доля тренерів часто буває непростою через високий тиск.

"Я не хочу багато про це говорити, бо наша робота дуже складна і передбачає величезну відповідальність", — підсумував Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, що останнім матчем Хабі Алонсо на чолі мадридців став фінал Суперкубка Іспанії, де "вершкові" програли Барселоні (2:3).