Мадридський клуб прагне продовжити угоду з бразильцем, проте фінансові запити гравця поки що вищі за запропоновані умови.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
22 січня 2026, 11:28
Реал продовжує вести переговори про продовження контракту зі своїм лідером атаки Вінісіусом Жуніором. За даними The Athletic, наразі річна зарплата бразильця в мадридському клубі становить 18 мільйонів євро "чистими".
"Вершкові" запропонували нападнику нову угоду із зарплатою в розмірі 20 мільйонів євро за сезон, проте футболіст відхилив цю пропозицію. Попри це, обидві сторони зберігають бажання продовжувати співпрацю: клуб хоче залишити гравця, а сам Вінісіус не планує змінювати команду.
Переговори тривають у спокійному темпі. Вінісіус виступає за Реал з 2018 року, а його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.
