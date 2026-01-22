Іспанія

Мадридський клуб прагне продовжити угоду з бразильцем, проте фінансові запити гравця поки що вищі за запропоновані умови.

Реал продовжує вести переговори про продовження контракту зі своїм лідером атаки Вінісіусом Жуніором. За даними The Athletic, наразі річна зарплата бразильця в мадридському клубі становить 18 мільйонів євро "чистими".

"Вершкові" запропонували нападнику нову угоду із зарплатою в розмірі 20 мільйонів євро за сезон, проте футболіст відхилив цю пропозицію. Попри це, обидві сторони зберігають бажання продовжувати співпрацю: клуб хоче залишити гравця, а сам Вінісіус не планує змінювати команду.

Переговори тривають у спокійному темпі. Вінісіус виступає за Реал з 2018 року, а його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.

