Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Сіті прийматиме Ліверпуль.

Поєдинок відбудеться в неділю, 9 листопада, на Етіхад Стедіум у Манчестері, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.74. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Азіатський тотал: менше 3,25", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда, тоді як потенційний гол Мохамеда Салаха — 2.50.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Сіті відкриє рахунок у першому таймі". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за матчем Манчестер Сіті — Ліверпуль на Football.ua.