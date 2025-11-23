Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Інтер — Мілан, Getty Images
23 листопада 2025, 10:00
У рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26 Інтер прийматиме Мілан.
Поєдинок відбудеться в неділю, 23 листопада, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.88. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.24.
Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Крістіана Пулішича — 3.00.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 4.00.
Слідкуйте за матчем Інтер — Мілан на Football.ua.