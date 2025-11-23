Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26 Інтер прийматиме Мілан.

Поєдинок відбудеться в неділю, 23 листопада, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.88. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.24.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Крістіана Пулішича — 3.00.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 4.00.

Слідкуйте за матчем Інтер — Мілан на Football.ua.