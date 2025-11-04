Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме ісландський Брейдаблік.

Поєдинок відбудеться в четвер, 6 листопада, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Брейдабліка оцінюється показником 14.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 2.08 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Шахтаря.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря в обох таймах". На нього можна поставити з показником 2.02.

Слідкуйте за матчем Шахтар — Брейдаблік на Football.ua.