Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, Getty Images
04 листопада 2025, 14:00
У рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме ісландський Брейдаблік.
Поєдинок відбудеться в четвер, 6 листопада, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Брейдабліка оцінюється показником 14.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5", представлений показником 1.87.
Коефіцієнтом 2.08 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Шахтаря.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря в обох таймах". На нього можна поставити з показником 2.02.
Слідкуйте за матчем Шахтар — Брейдаблік на Football.ua.