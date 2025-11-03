Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 у Ліверпулі місцевий однойменний клуб прийматиме мадридський Реал.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 листопада, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2.59. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха, тоді як потенційний гол Кіліана Мбаппе — 1.75.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Реала в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.13.

Слідкуйте за матчем Ліверпуль — Реал Мадрид на Football.ua.