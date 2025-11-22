Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Арсенал — Тоттенгем, Getty Images
22 листопада 2025, 12:00
У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Арсенал прийматиме Тоттенгем.
Поєдинок відбудеться в неділю, 23 листопада, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 7.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.78.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Арсенал: -1,25", представлений показником 1.95.
Коефіцієнтом 2.17 оцінена ймовірність перемоги Арсеналу з тоталом матчу менше 3,5.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал відкриє рахунок у першому таймі". На нього можна поставити з показником 1.81.
Слідкуйте за матчем Арсенал — Тоттенгем на Football.ua.