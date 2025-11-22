Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Арсенал прийматиме Тоттенгем.

Поєдинок відбудеться в неділю, 23 листопада, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 7.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.78.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Арсенал: -1,25", представлений показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.17 оцінена ймовірність перемоги Арсеналу з тоталом матчу менше 3,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал відкриє рахунок у першому таймі". На нього можна поставити з показником 1.81.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Тоттенгем на Football.ua.