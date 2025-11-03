Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 у Парижі місцевий ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 листопада, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.66. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.13.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Хвічі Кварацхелії, тоді як потенційний гол Гаррі Кейна — 1.90.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.30.

Слідкуйте за матчем ПСЖ — Баварія на Football.ua.