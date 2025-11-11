Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України протистоятиме французькій національній команді.

Поєдинок відбудеться в четвер, 13 листопада, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції можна поставити з коефіцієнтом 1.20, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 13.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перший гол: 1-26 хвилина", представлений показником 1.85.

Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність того, що Франція виграє в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Франція: -2,0". На нього можна поставити з показником 2.01.

Слідкуйте за протистоянням Франція — Україна на Football.ua.