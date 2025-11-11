Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Франція — Україна, Getty Images
11 листопада 2025, 12:30
У рамках п'ятого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України протистоятиме французькій національній команді.
Поєдинок відбудеться в четвер, 13 листопада, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції можна поставити з коефіцієнтом 1.20, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 13.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7.45.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перший гол: 1-26 хвилина", представлений показником 1.85.
Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність того, що Франція виграє в обох таймах.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Франція: -2,0". На нього можна поставити з показником 2.01.
