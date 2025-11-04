Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, fcdynamo.com
04 листопада 2025, 08:10
У рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо Київ прийматиме боснійський Зріньскі.
Поєдинок відбудеться в четвер, 6 листопада, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як потенційний успіх Зріньскі оцінюється показником 5.45. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Динамо: -1,0", представлений показником 2.10.
Коефіцієнтом 2.03 оцінена ймовірність того, що Динамо відкриє рахунок у першому таймі.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Динамо й тотал більше 1,5". На нього можна поставити з показником 2.04.
Слідкуйте за матчем Динамо Київ — Зріньскі на Football.ua.