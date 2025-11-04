Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо Київ прийматиме боснійський Зріньскі.

Поєдинок відбудеться в четвер, 6 листопада, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як потенційний успіх Зріньскі оцінюється показником 5.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Динамо: -1,0", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 2.03 оцінена ймовірність того, що Динамо відкриє рахунок у першому таймі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Динамо й тотал більше 1,5". На нього можна поставити з показником 2.04.

Слідкуйте за матчем Динамо Київ — Зріньскі на Football.ua.