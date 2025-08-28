Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній України протистоятиме французька національна команда.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 5 вересня, на Тарчинські Арені у Вроцлаві (Польща). Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції можна поставити з коефіцієнтом 1.47, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 7.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Азіатська фора Франція: -1,25", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 2.02 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Франція не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.98.

Слідкуйте за протистоянням Україна — Франція на Football.ua.