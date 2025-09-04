Рейтинг букмекерів

Перший бій — найважчий.

5 вересня у Вроцлаві на Tarczynski Arena збірна України розпочне свій шлях у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Перша перепона — збірна Франції, чинний віцечемпіон та дворазовий переможець мундіалю. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Цей стадіон, до речі, вже став для нашої команди майже "рідним". Там були емоційні дуелі з Англією, переможна битва з Ісландією та бойова нічия з Чехією. Три матчі і жодної поразки.

Чи вдасться нашим продовжити успішну у протистоянні з Францією? На платформі FAVBET уже доступна лінія на матч у Вроцлаві. Кожен вболівальник має шанс передбачити результат гри.

Україна – Франція: Історія протистоянь

Поєдинки цих збірних завжди викликають особливий інтерес. Команди зустрічалися на полі 12 разів. Французи виграли шість матчів, ще кілька завершилися внічию. Українці ж святкували перемогу лише одного разу — у листопаді 2013 року на київському НСК «Олімпійському» в рамках плей-оф ЧС-2014, обігравши французів 2:0.

У кваліфікації до ЧС-2022 команди двічі розійшлися миром з рахунком 1:1. Це показує, що навіть досвідчений суперник може зіткнутися з серйозною опозицією, а кожна гра обіцяє напружену боротьбу.

Новий формат ЧС-2026: Розподіл груп та плей-оф

У поточному відборі Україна змагатиметься в групі D разом із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Кваліфікаційний цикл триватиме з березня 2025 до березня 2026 року. Він включатиме два раунди і визначить 16 учасників фінальної частини мундіалю.

ЧС-2026 стане першим турніром, де зіграють 48 збірних. Їх розподілили на 12 груп по чотири команди, а до плей-оф вийдуть 32 учасники — дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд.



Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Матч-відкриття пройде в Мехіко, а фінал прийме Нью-Йорк.

Фаворити та статистика: Оцінка FAVBET

Для команди Сергія Реброва цей матч має велике значення. Втім, хроніка попередніх зустрічей не дає букмекерам зробити прогноз на користь України. У FAVBET фаворитом очікувано вважають французів, кеф на їхню перемогу в основному часі — 1.60. Коефіцієнт на нічийний результат — 3.80, а ось успіх України оцінюють як 5.7.

Лінія на майбутній матч у FAVBET досить широка. Окрім основних видів прогнозів типу перемоги, подвійного шансу, тоталу й фори, можна робити й десятки спеціальних на кшталт «Вольова перемога», «Виграє перший тайм і не виграє матч» та інші.

Головне пам’ятати, що спортивні ставки — розвага, що додає емоцій. Тож ставте відповідально та ніколи не ставтесь до прогнозів як способу заробітку.

