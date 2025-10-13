Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній України в Польщі протистоятиме національна команда Азербайджану.

Україна — Азербайджан. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться в понеділок, 13 жовтня, на стадіоні ім. Ю. Пілсудського в Кракові. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 1.20, тоді як потенційний успіх Азербайджану оцінюється показником 14.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність того, що Україна виграє в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога України й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.04.

Слідкуйте за протистоянням Україна — Азербайджан на Football.ua.