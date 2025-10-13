Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У четвертому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться в Кракові з Азербайджаном.

У четвертому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться в Кракові з Азербайджаном.

УКРАЇНА — АЗЕРБАЙДЖАН

ПОНЕДЛІЛОК, 13 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІОН МКС КРАКОВІЇ, КРАКІВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕБАСТЬЯН ГІСГАМЕР (БЮРМОС, АВСТРІЯ).

Трохи більше місяця тому ми теж були "суперфаворитами" матчу в Баку й, здавалося б, інакшого підсумку, окрім як перемоги над аутсайдером нашого відбіркового квартету D, для нас бути не може. Виявляється, що може. Україна в Баку зіграла внічию проти Азербайджану й за один вечір фактично відправила в нокдаун усю футбольну спільноту нашої країни.

І ось ця невпевненість перед грою на полі Ісландії вже в жовтні була скоріше наслідком тих подій. Але цього разу команда Сергія Реброва здобула дійсно яскраву перемогу, але лише з точки зору підсумкового рахунку (5:3). Сам сценарій розвитку подій у Рейк’явіку того вечора був таким собі за якістю виконання з точки зору нашої команди.

І тепер ми знову повертаємось до Азербайджану лише з одним очевидним завданням. Потрібно здобувати виключно перемогу. Бо сама по собі перемога над ісландцями у вакуумі насправді мало що вартує. Достатньо суперникам зрівнятись із нами за очками, як постане питання різниці голів, а там у нас і досі "0", тоді як у "вікінгів" — +2. Так, вони своїм шансом відвантажити азербайджанцям п’ять голів у домашній грі скористались ще в першому турі (5:0). Бажано, щоб і ми ним скористались цього разу.

Проте лазарет, а він у нас і без того був не маленьким, після матчу в Рейк’явіку поповнився ще й Георгієм Судаковим, який дуже б знадобився для того, щоб розкривати щільну оборону команди Айхана Аббасова. Так, свого Кіліана Мбаппе, який би міг нанизати п’ятьох суперників на дриблінгу й завдати вирішального удару, у нас немає, тож кожна креативна одиниця має цінуватись належним чином.

Можливо, зможе зіграти якусь кількість часу Єгор Ярмолюк, але на тлі його пошкодження та відновлення після нього, і, вочевидь, наявності певних домовленостей із тренерським штабом Брентфорда, ігровий час півзахисника буде доволі обмеженою. Решта ж змін, як і весь майбутній наш стартовий склад, виглядають доволі прогнозованим чином — Бражка відправлять до опорної зони, бо чим більше гармат на полі, тим краще, а Довбика використають на вістрі атаки, бо Ванату проти закритого Азербайджану там робити нічого — це показав матч у Баку. І Волошин також заслуговує на місце на полі з перших хвилин після чого перформансу в Рейк’явіку.

Ситуація ж загалом на справді така, що й Азербайджан досі перебуває в перегонах. У суперників попереду, як і в нас, ще будуть матчі проти Ісландії та Франції вдома, тож залікові бали в черговій грі проти України для "трикольорових" виглядають не такими й позбавленими сенсу. Команді ж Сергія Реброва доведеться таки продемонструвати свою перевагу за класом, яка великими літерами написана на папері перед грою, проте в першій зустрічі прочитати цей текст так ніхто не зумів. Місяць був на виправлення помилок — побачимо, чи достатньо цього часу.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,22, тоді як потенційний успіх Азербайджану оцінюється показником 13,00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,00.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Я не знаю чому, але ми завжди добре реагуємо на невдачі. Коли програємо – видаємо сильну гру. І я сподіваюся, що завтра з першої хвилини ми покажемо нашу силу. Ці очки набагато важливіші для нас, ніж для збірної Азербайджану".

Айхан Аббасов, головний тренер збірної Азербайджану: "Ми розуміємо, що між нашими командами є певна різниця у рівні. Україна та Франція — це збірні високого класу, з великою кількістю досвідчених гравців, які виступають у топ-чемпіонатах. Але у нас також є свій план. Так, ми не розкриємо всю стратегію, але покажемо її на полі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Бражко, Шапаренко — Гуцуляк, Довбик, Волошин.

Азербайджан: Магомедалієв — Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Байрамов, Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде — Емрелі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА