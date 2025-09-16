Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник залишиться на чолі збірної у підготовці до чемпіонату світу-2026.

Федерація футболу Румунії прийняла рішення продовжити співпрацю з головним тренером національної збірної Мірчею Луческу. За інформацією Golazogo, сторонам вдалося знайти спільну мову для подальшої роботи над підготовкою до чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, що раніше Луческу висловлював готовність залишити посаду у разі призначення Георге Хаджи головним тренером збірної. Втім, наразі наставник залишається на чолі команди.

Мірча Луческу вдруге очолив румунську збірну у 2024 році. З того часу команда провела 12 матчів, у яких здобула 8 перемог, 1 нічию та зазнала 3 поразок.

Також варто зазначити, що Луческу став найстаршим тренером національної збірної у світі — йому 80 років і 38 днів. Раніше він очолював такі клуби, як Динамо Київ і Шахтар Донецьк.

У відбірковій групі H на чемпіонат світу-2026 румуни змагатимуться з Боснією і Герцеговиною, Австрією, Кіпром та Сан-Марино. Після п’яти матчів команда Луческу посідає третє місце з 7 очками.

Переможець групи отримає пряму путівку на Мундіаль, а команда, що займе друге місце, зможе пройти через плей-оф. Відбір триватиме до листопада 2025 року.

Чемпіонат світу-2026 року відбудеться в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня. Це буде перший турнір із розширеним до 48 команд форматом.