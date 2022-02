УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

На награду претендуют четверо футболистов:

- нападающий Бетиса Виллиан Жозе, забивший гол в ворота Зенита (3:2);

- форвард Севильи Антони Мартиаль, отметившийся голом в матче против загребского Динамо (3:1);

- полузащитник Лацио Маттиа Дзакканьи с результативным ударом в ворота Порту (1:2);

- защитник дортмундской Боруссии Рафаэль Геррейру с точным ударом в матче с Рейнджерс (2:4).

