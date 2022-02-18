Помимо них на данную награду претендуют Виллиан Жозе и Рафаэль Геррейру.
Виллиан Жозе, Getty Images
18 февраля 2022, 11:40
УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
На награду претендуют четверо футболистов:
- нападающий Бетиса Виллиан Жозе, забивший гол в ворота Зенита (3:2);
- форвард Севильи Антони Мартиаль, отметившийся голом в матче против загребского Динамо (3:1);
- полузащитник Лацио Маттиа Дзакканьи с результативным ударом в ворота Порту (1:2);
- защитник дортмундской Боруссии Рафаэль Геррейру с точным ударом в матче с Рейнджерс (2:4).
Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.
Ранее стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.