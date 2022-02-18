Также есть еще два кандидата на данную награду.
Альфредо Морелос, Getty Images
18 февраля 2022, 08:40
УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала турнира.
В список претендентов вошли четыре футболиста:
- нападающий Рейнджерс Альфредо Морелос, который забил гол в ворота дортмундской Боруссии (4:2);
- форвард Порту Тони Мартинес, оформивший дубль в ворота римского Лацио (2:1);
- защитник Аталанты Берат Джимсити, который оформил дубль в матче против Олимпиакоса (2:1);
- полузащитник Бетиса Гвидо Родригес, забивший первый гол в ворота Зенита (3:2).
Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.