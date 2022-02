УЕФА на своем официальном сайте объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала турнира.

В список претендентов вошли четыре футболиста:

- нападающий Рейнджерс Альфредо Морелос, который забил гол в ворота дортмундской Боруссии (4:2);

- форвард Порту Тони Мартинес, оформивший дубль в ворота римского Лацио (2:1);

- защитник Аталанты Берат Джимсити, который оформил дубль в матче против Олимпиакоса (2:1);

- полузащитник Бетиса Гвидо Родригес, забивший первый гол в ворота Зенита (3:2).

Who should be crowned Player of the Week? 👑



⭐️ Alfredo Morelos

⭐️ Toni Martínez

⭐️ Berat Djimsiti

⭐️ Guido Rodríguez@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL