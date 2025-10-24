Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 23 жовтня 2025 року.

Рома у матчі третього туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі поступилася Вікторії Пльзень (1:2).

Чеська команда вийшла вперед на 20 хвилині зусиллями Прінца Аду, а за дві хвилини перевагу гостей подвоїв Шейк Суаре.

Команда Джан П'єро Гасперіні намагалася відігратися, але змогла лише скоротити відставання у рахунку, коли на 54 хвилині Пауло Дібала реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Вікторія Пльзень у рамках третього туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Рома — Вікторія Пльзень 1:2

Голи: Дібала, 54 (пен) — Аду, 20, Суаре, 22.

Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Зьолковські (Ель-Шаараві, 30) — Фофана, Ель-Айнауї, Коне (Пізіллі, 46), Челік (Бейлі, 67) — Дібала, Суле (Н'Діка, 74) — Довбик (Фергюсон, 74).

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Спачил (Желькович, 81), Ємелка (Маркович, 64), Двех, Палуска (Гавел, 68) — Суаре, Черв, Мемич — Ладра (Вишинські) — Аду (Бельйо, 81), Дуросінмі.

Попередження: Челік, Манчіні — Дуросінмі, Гіскі, Суаре, Спачил, Черв, Вишинські.